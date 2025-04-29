ايران والعراق يؤكدان على اكمال مشروع سكة حديد شلمجة-البصرة

كما تقرر في هذا الاجتماع متابعة القضايا بشكل جدي مثل متابعة المطالبات وإصدار وقبول الضمانات البنكية من الناشطين الاقتصاديين الإيرانيين من قبل الجانب العراقي.

وأعرب "رحمت اله أكرمي"عن سعادته باستضافة الوفد العراقي برئاسة "حازم مجيد ناجي الخالدي" وأعرب عن تقديره لتعاطف الحكومة والشعب العراقي مع ضحايا كارثة الانفجار في ميناء الشهيد رجائي، قائلاً: إن هذا التعاطف يدل على أن الشعبين الإيراني والعراقي يقفان دائمًا إلى جانب بعضهما البعض ويدعمان بعضهما.

وتابع أكرمي بالإشارة إلى انعقاد المعرض السابع للقدرات التصديرية "إيران إكسبو 2025" وقال: إن الزيارة للوفد العراقي إلى بلادنا بالتزامن مع انعقاد هذا الحدث تعد فرصة ثمينة للمستثمرين والناشطين الاقتصاديين العراقيين للاطلاع على الفرص والقدرات الهندسية الاقتصادية والفنية الإيرانية.

وقال في إشارة إلى انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة السادسة بين إيران والعراق في ابریل من العام الماضي والتي استضافتها بلادنا: إن الأجهزة التنفيذية الإيرانية والناشطين الاقتصاديين يتابعون بجدية تنفيذ قرارات تلك اللجنة ومن الضروري أن تتابع الأجهزة المعنية في العراق هذا الموضوع أيضاً.

ودعا أكرمي، لتعزيز التعاون بينهما وتطوير الخدمات الفنية والهندسية للشركات الإيرانية في العراق، إلى اعتماد آلية من قبل هذا البلد المجاور لتسوية مطالب الشركات والمقاولين الإيرانيين وكذلك إصدار ضمانات بنكية لهم.

وتابع، مثمنا متابعة وجدية مستشار رئيس الوزراء العراقي في حل المشاكل الإدارية والبيروقراطية لدى الجانب العراقي بهدف تطوير التعاون المشترك خلال الأشهر الأخيرة وثمن بعض التحويلات والتطورات في الفريق الاقتصادي للبلاد كدليل على جدية الحكومة العراقية في زيادة قدرات التعاون التجاري بين الجانبین.

وأعرب حازم مجيد ناجي الخالدي الذي سافر إلى بلادنا على رأس وفد اقتصادي، عن تعاطفه وتعازيه للحكومة والشعب الایراني في الخسارة المأساوية لأرواح عدد من مواطنينا في حادث ميناء الشهيد رجائي، واصفا القواسم التاريخية والثقافية والعقائدية والدينية المشتركة بين شعبي البلدين بأنها عامل يتجاوز كل الدوافع السياسية والاقتصادية لتعزيز الروابط بين البلدين.

وأعلن الخالدي أن حجم التبادل التجاري بين إيران والعراق يشكل نحو 11 مليار دولار من إجمالي 70 مليار دولار تجارة البلاد مع بقية دول العالم، مشيرا إلى أن هذا الرقم يمكن أن يرتفع إلى 25 مليار دولار مع الانتهاء من الاتفاقيات بين البلدين بشأن إنشاء أسواق حدودية ومناطق ومدن اقتصادية مشتركة.

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