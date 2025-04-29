عارف: تطوير العلاقات مع النيجر يرتكز على قيم الثورة الإسلامية

وأعرب عارف خلال لقاء مع وزير النفط النيجري "صحابي عومارو"، عن شكره لتعاطف الحكومة النيجرية لايران حكومة وشعبا واسر ضحايا الحادث المأساوي للانفجار في ميناء الشهيد رجائي، وقال: إن حضور كبار المسؤولين النيجيريين في قمة التعاون الإيراني الأفريقي واللجنة المشتركة الثالثة للتعاون بين البلدين مؤشر على الارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين في كافة القطاعات.

وقال: إن استراتيجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تطوير العلاقات مع القارة الأفريقية ترتكز على القيم الثورية الإسلامية كما أن حكومة الوفاق الوطني تسعى بشكل جدي إلى تنفيذ استراتيجية تطوير العلاقات مع مختلف الدول.

وأضاف: ان دولة النيجر تأتي ضمن اولوياتنا لتطوير العلاقات مع دول العالم وذلك بالنظر إلى علاقاتنا الثنائية الجيدة في مختلف المجالات السياسية والإقليمية والدولية الى جانب ورؤيتنا المشتركة بشأن فلسطين ولبنان.

وتابع: العلاقات السياسية الجيدة هي المحرك لتطور العلاقات في القطاعات الأخرى، بما في ذلك الاقتصاد والخدمات التقنية والهندسية والزراعة، ونأمل أن تتعزز العلاقات السياسية خلال الفترة الرئاسية الجديدة للنيجر.

العلاقات الاقتصادية تتطور بين إيران والدول الافريقية

وأكد عارف أن مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين يتقدم إلى الأمام، وقال: "يجب تفعيل القطاع الخاص في كلا البلدين والتفاوض على آلية تطوير نشاط القطاع الخاص في المشاريع المشتركة وكذلك الاستثمار في اللجنة المشتركة الإيرانية النيجرية".

بدوره، أعرب وزير النفط النيجري عن تعازيه في الحادث المأساوي الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي، وقال: إنه لشرف لنا واعتزازنا أن تتم دعوتنا للمشاركة في القمة الثالثة الإيرانية الأفريقية ومعرض إكسبو 2025، وأحمل تحيات حارة من شعب النيجر والجنرال "عبد الرحمن".

وأضاف: أنا سعيد بوجود علاقات أخوية وودية بين البلدين، ونحن متفائلون بشأن استقرار العلاقات وتعزيزها.

وأشاد عومارو بالبرامج الخيرية والمساعدات الإنسانية التي تقدمها إيران، وخاصة نشاطات ثلاث عيادات للهلال الأحمر في ثلاث مدن نيجيرية، والتي لعبت دورا كبيرا في تحسين الصحة والرفاهية في البلاد، وقال: العلاقات بين البلدين تحقق تقدما ملموسا ولدينا مجال جيد من حيث حجم التعاون.

وتابع قائلا: لدى الرئيس الحالي لبلادنا خطة طموحة لتنمية النيجر، ونطلب منكم المساعدة في تحقيق ذلك.

وأضاف: إن تعاوننا المطلوب هو في المجالات الثلاثة: الزراعة والنفط والطاقة، والتي تمتلك إيران فيها خبرة جيدة للغاية.

كما دعا النائب الأول لرئيس الجمهورية "محمد رضا عارف"، لزيارة بلاده.

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