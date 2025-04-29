وزيرا خارجية بولندا واوزبكستان يعزيان بضحايا انفجار ميناء الشهيد رجائي

أعرب وزير الخارجية الاوزبكي "بختيار سعيدوف" في رسالة بعثها إلى نظيره الايراني "عباس عراقجي"، عن حزنه العميق إزاء حادث الانفجار الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي، وقدم خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا وإيران حكومة وشعبا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وفي رسالة موجهة الى عراقجي من نظيره البولندي، أعرب وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي ايضا عن حزنه العميق إزاء الانفجار الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي في بندر عباس، وقدم خالص تعازيه له ولأسر الضحايا والناجين، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

كما أشاد وزير الخارجية البولندي أيضا بالاستجابة السريعة والجهود المبذولة من قبل قوات الإغاثة الإيرانية في التعامل مع هذا الحادث المؤلم.

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