نائب رئیس البرلمان : زيادة التعاون بين طهران والرياض يصب في مصلحة المنطقة

وافادت ارنا، بان السفیر السعودي لدی ايران التقى، الیوم الثلاثاء، نائب رئیس البرلمان الإیراني حمید رضا حاجي بابائي.

وفي تصريح له خلال اللقاء لفت حاجي بابائي، بان "العلاقات بين طهران والریاض تسير في الاتجاه الصحيح بعد اتفاق بكين، والزيارة الأخيرة لوزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان إلى طهران ولقائه مع كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية تشكل نقطة تحول على صعيد العلاقات بين البلدين".

وأضاف، أن "تعزيز العلاقات الثنائية بين إيران والسعودية يصب في مصلحة شعبي البلدين ودول المنطقة".

وتابع نائب رئيس : "الدبلوماسية البرلمانية تدعم الدبلوماسية بين الحكومات وتسهلها".

وصرح ايضا : يجب إزالة العوائق من أمام التعاون الاقتصادي بين إيران والسعودية حتى يتسنى رؤية التعاون الاقتصادي بين البلدين على أرض الواقع.

الى ذلك، أعرب السفير السعودي عن تعازيه في ضحايا الانفجار الذي وقع بميناء الشهيد رجائي (جنوب ايران)، مؤكدا بان ما حدث في بندر عباس ترك الحزن في قلوب الشعب والحكومة السعودية.

وأعتبر العنزي في هذا اللقاء، أن المملكة العربية السعودية وإيران دولتان جارتان وشقيقتان وصديقتان، ولا شك أن زيارة وزير الدفاع السعودي ستضع العلاقات بين البلدين في آفاق أوسع.

ولفت الى، أن العلاقات بين الرياش وطهران، عادت إلى مسارها الطبيعي وستواصل السير في هذا الاتجاه المميز، مؤكدا ضرورة تفويت الفرص على الاعداء في المساس بروابط البلدين.

انتهى ** 2054 / ح ع **