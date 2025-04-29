الأدميرال تنكسيري : تأمين الخليج الفارسي يكون على عاتق شعوب المنطقة

وأفادت "إرنا" بأن الأدميرال تنكسيري، أشار في تصريح له اليوم الثلاثاء إلى مناسبة "العاشر من شهر أرديبهشت" (29 نيسان/أبريل) الذي يصادف اليوم الوطني للخليج الفارسي؛ مبينا ان "يوم الخريج الفارسي يذكرنا بتحرير هذا الممر المائي الستراتيجي من سطوة الاحتلال البرتغالي الذي دام لـ 117 عاما ويجب على الشعب الإيراني أن يكون على دراية حول اهداف تسمية هذا اليوم.

كما أشار إلى مآرب الاستكبار العالمي في المنطقة، مذكرا بأن الأعداء يسعون إلى بث حالة من عدم الاستقرار في المنطقة بواسطة عمليات تدفق الأسلحة فيها وبيعها، لكن إيران كانت وستظل دائما حامية لأمن الخليج الفارسي.

ولفت هذا القائد العسكري الايراني، إلى المكانة الاقتصادية للخليج الفارسي، مصرحا بأن 62% من نفط المنطقة و 40% من غازها يتم تصديره عبر هذا الممر المائي، وبما يدل على دوره الحيوي في الاقتصاد العالمي.

واستطرد الادميرال تنكسيري : لقد أرسينا اليوم، بكل اقتدار، الأمن في مضيق هرمز؛ لافتا الى انه يبحر يومياً أكثر من 80 سفينة عبر هذا الممر المائي الدولي، مؤكدا بأن وجود الأجانب في المنطقة يهدد أمنها، وبما يلزم على الدول الاليمية أن تتعاون فيما بينها وبعيدا عن تدخل قوى خارجية.

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