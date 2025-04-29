إيران وإقليم كردستان توقعان مذكرة للتعاون المشترك

وأفادت وكالة "إرنا" بأنه عقد حفل توقيع هذه المذكرة اليوم الثلاثاء في محافظة قزوين، وذلك بحضور محافظ قزوين "محمد نوذري" ومحافظ أربيل في إقليم كردستان العراق "أوميد خوشناو".

ووفقا لهذه المذكرة، سيتخذ الجانبان الإجراءات اللازمة لتسهيل الاستثمار وإجراء التبادل التجاري، وكذلك تبادل الوفود التجارية بينهما، فضلا عن نقل التقنيات المحلية بهدف المساعدة في تطوير سوق القطاع الخاص وإقامة المعارض المشتركة.

كما اتفق الجانبان على التعاون في دراسة الجدوى من إنشاء مدن مخصصة للصناعة والتجارة والزراعة والسياحة والصحة، ونوها بضرورة استمرار اجتماعات الجانبين، والسبل الكفيلة بمواصلة هذا التعاون بين المحافظتين الايرانية والعراقية.

انتهى**9365 / ح ع **



