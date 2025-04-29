عراقجي يؤكد على تعزيز التعاون بين إيران والجزائر في المحافل الدولية

وافادت الخارجية الايرانية ان الوزير عراقجي بحث مع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

وفي هذا الاتصال، أشار وزير الخارجية الإيراني إلى تصاعد جرائم الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في غزة والضفة الغربية، فضلاً عن هجماته المستمرة ضد لبنان، ودعا إلى زيادة التعاون والتنسيق بين الدول الإسلامية لوقف القتل والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني الأعزل ومنع تحقيق مؤامرة التهجير القسري للفلسطينيين من وطنهم.

وأطلع عراقجي نظيره الجزائري على آخر التطورات المتعلقة بالمحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة.

كما أشاد وزير الخارجية بالموقف المبدئي للجزائر بشأن القضية النووية الإيرانية خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي الأخير.

وفي هذا الاتصال، أعرب وزير الخارجية الجزائري أيضا عن قلقه العميق إزاء استمرار زعزعة الأمن في المنطقة من قبل الكيان الإسرائيلي وأدان قتل الأبرياء في فلسطين المحتلة، مؤكدا على ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة من قبل الدول الإسلامية والمجتمع الدولي.

وأعرب عطاف عن أسفه إزاء الانفجار الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي، وقدم تعازيه لأسر الضحايا ولشعب وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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