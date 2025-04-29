رؤساء البعثات الدبلوماسية في طهران يوقعون سجل التعازي لضحايا حادثة بندرعباس

وحضر السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية ومكاتب المنظمات الدولية في طهران الى وزارة الخارجية وقدموا التعازي بحادث انفجار ميناء الشهيد رجائي ووقعوا سجل التعازي لضحايا الحادث.

كما نقل السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المقيمون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعازي حكوماتهم ومواساتهم إلى أسر الضحايا والحكومة والشعب الإيراني خلال محادثة مع جواد معبودي فر، رئيس الدائرة العامة للمراسم بوزارة الخارجية، وتمنوا الصحة للمصابين في الحادث.

وأقيمت المراسم من الصباح إلى بعد ظهر اليوم الثلاثاء في مبنى وزارة الخارجية.

وفي أعقاب هذا الحادث المأساوي، بعث الكثير من وزراء خارجية الدول الأخرى رسائل او اتصلوا هاتفيا مع وزير الخارجية عباس عراقجي، معربين عن تعازيهم له وللحكومة والشعب الإيراني ولأسر الضحايا.

وأدى حادث الانفجار الكبير يوم السبت في ميناء الشهيد رجائي بمدينة بندر عباس بمحافظة هرمزكان جنوب ايران إلى مقتل 70 شخصاً لغاية الان وإصابة أكثر من ألف آخرين.

انتهى ** 2342