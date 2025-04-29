تخت روانجي يؤكد على الاسراع بتنفيذ الاتفاقيات بين إيران والعراق

ويزور مستشار رئيس الوزراء العراقي حازم الخالدي، برفقة وكيل وزير التجارة ورئيس اتحاد الصناعات العراقي، طهران على راس وفد اقتصادي وتجاري تزامنا مع اقامة معرض إيران السابع للقدرات التصديرية (إيران إكسبو 2025).

وبحث الجانبان خلال اللقاء وتبادلا وجهات النظر حول القضايا والمشاريع المدرجة على جدول أعمال العلاقات الثنائية بين إيران والعراق، فضلاً عن آخر التطورات الإقليمية والدولية.

وأكد مستشار رئيس الوزراء العراقي خلال استعراضه آخر مستجدات الملفات والمشاريع المشتركة خاصة في مجالات البنى التحتية والنقل، استعداد العراق لتوسيع التعاون في كافة المجالات.

وأشار مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية الايراني إلى زيارته الأخيرة للعراق وأعرب عن ارتياحه لجهود الجانبين لتوسيع العلاقات الثنائية، مؤكداً أن أولوية السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية هي تعميق العلاقات الشاملة مع جيرانها، وخاصة العراق الصديق والشقيق.

وأكد تخت روانجي ضرورة متابعة تسريع وإكمال تنفيذ جميع مذكرات التفاهم الموقعة بين إيران والعراق، وقال: "بفضل الإرادة السياسية لكبار المسؤولين في البلدين، فمن المتوقع أن نشهد تقدما وإكمالا لتنفيذ المشاريع المشتركة، وخاصة خط سكة حديد شلمجة - البصرة".

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