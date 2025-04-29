٢٩‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١١:٥٧ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85818371
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مجموعة أصدقاء ميثاق الأمم المتحدة تعزي بضحايا حادث انفجار ميناء الشهيد رجائي

٢٩‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١١:٥٧ م
رمز الخبر: 85818371
مجموعة أصدقاء ميثاق الأمم المتحدة تعزي بضحايا حادث انفجار ميناء الشهيد رجائي

نيويورك / 29 نيسان / ابريل/ارنا- قدمت مجموعة أصدقاء ميثاق الأمم المتحدة تعازيها للشعب الإيراني والحكومة وأسر ضحايا الحادث الذي وقع إثر انفجار كبير في ميناء الشهيد رجائي في بندر عباس جنوب ايران.

وأصدرت مجموعة أصدقاء ميثاق الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بيانا تضامنا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أعقاب الانفجار المأساوي في ميناء الشهيد رجائي، مضيفة: "تعرب الدول الأعضاء في مجموعة أصدقاء ميثاق الأمم المتحدة عن خالص تعازيها لشعب وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أعقاب الانفجار المؤسف الذي وقع في 26 أبريل 2025 في ميناء الشهيد رجائي الواقع في مدينة بندر عباس جنوب إيران. هذه الحادثة التي أدت إلى مقتل العشرات وإصابة المئات".

وأضافت منظمة أصدقاء ميثاق الأمم المتحدة أنها تشعر بالحزن العميق إزاء فقدان الأرواح والإصابات، وتعرب عن تعازيها لجميع المفجوعين بفقد أحبائهم.

وتمنت المجموعة للمصابين الشفاء العاجل والكامل وقالت إنها تقف في تضامن كامل مع شعب وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأدى حادث الانفجار الكبير يوم السبت في ميناء الشهيد رجائي بمدينة بندر عباس بمحافظة هرمزكان جنوب ايران إلى مقتل 70 شخصاً لغاية الان وإصابة أكثر من ألف آخرين.

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