الدفاع اليمنية: لا نستبعد إصابة حاملة الطائرات "ترومان" في العمليات الأخيرة

وافادت وكالة الانباء اليمنية "سبأ" ان المصدر قال "لا نستبعد إصابة حاملة الطائرات الأمريكية ترومان بشكل مباشر في العمليات الأخيرة للقوات المسلحة اليمنية، ونتوقع مغادرتها مسرح العمليات في أي وقت".

وأشار إلى أن العملية الأخيرة ضد حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" أجبرتها على التراجع نتيجة الضغط المتواصل بالصواريخ والمسيرات اليمنية.. مبينا أن الهجوم على حاملة الطائرات استمر لساعات واستخدم تكتيكات جديدة باستخدام صواريخ بالستية ومجنحة وطائرات مسيرة.

وأضاف المصدر" لدينا معلومات عن وصول القطع المرافقة لحاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" قناة السويس في طريقها لمغادرة البحر الأحمر بعد فشلها في العدوان على اليمن لإيقافه عن إسناد الشعب الفلسطيني".

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