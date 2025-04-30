وزارة الصحة بغزة: الاحتلال الصهيوني يبيد النسل الفلسطيني

وقال البرش إننا نواجه أزمة كبيرة جدا الأطفال والحوامل الأكثر تأثرا بها، مضيفا: إن الاحتلال الصهيوني يبيد النسل الفلسطيني.

وأضاف أن الاحتلال الصهيوني يمنع الماء والغذاء عن أبنائنا، وقال: إن الأطفال يموتون في نقص الغذاء.

وقال المدير العام لوزارة الصحة: إن إغلاق المعابر زاد حالة التدهور في القطاع لا سيما المستشفيات، مضيفا: إن 20 مستشفى تعمل بشكل جزئي من أصل 38 في القطاع.

وأشار إلى أكثر من 40 ألف طفل في القطاع باتوا أيتاما وقال: إن الاحتلال الصهيوني اعتقل أكثر من 360 عنصرا من كوادرنا الصحية.

وصرح أن 100 طفل ماتوا وهم ينتظرون فتح المعبر.

وأضاف البرش أن نحو مليون طفل في القطاع محرومون من المساعدات المنقذة للحياة.

وتابع قائلا: من نفقدهم جراء التبعات غير المباشرة للحرب أكثر ممن قتل بنيران الاحتلال.

ودعا البرش المؤسسات الدولية إلى القيام بواجبها.

المصدر: الجزيرة

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