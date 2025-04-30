أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يصل إلى البرازيل

ومن المقرر ان يعقد احمديان خلال هذه الزيارة اجتماعات ومفاوضات ثنائية ومتعددة الأطراف تتمحور حول التعاون الأمني ‌‌والسياسي والاقتصادي، فضلا عن متاقشة التطورات في غرب آسيا، وايضا إجراء مناقشات بشأن الترتيبات الأمنية بين دول مجموعة دول البريكس.

وتتولى البرازيل الرئاسة الدورية لمجموعة بريكس هذا العام، وستستضيف الاجتماعات المتعلقة بهذه المنظمة الدولية المهمة.

يشار الى ان مجموعة دول البريكس، هي منظمة حكومية دولية من تسع دول هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا وإيران ومصر وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا، وتضم ايضا تسع دول شريكة كأعضاء مشاركين، بما في ذلك بوليفيا وكوبا وبيلاروسيا وماليزيا ونيجيريا وكازاخستان.

عملت المنظمة الدولية للقوى الاقتصادية الناشئة، المعروفة باسم مجموعة البريكس، منذ إنشائها بعد الحرب العالمية الثانية، على زيادة تمثيل دول الجنوب العالمي في المنظمات المتعددة الأطراف وتعزيز التعاون بين البلدان النامية والناشئة.

وتعقد اجتماعات سنوية في قمم رسمية لتنسيق السياسات المتعددة الأطراف منذ عام 2009 ـ وتُدار العلاقات بين دول مجموعة البريكس على أساس عدم التدخل والمساواة والمنفعة المتبادلة.

انتهى**ر. م