مسؤول : إيران تستضيف الاجتماع الثاني لوزراء التعليم العالي بمنظمة التعاون الإسلامي

واضح "يزدان دوست" في تصريح له اليوم الاربعاء، أن "هذا الاجتماع يعقد في طهران بحضور 21 وزير علوم من دول مختلفة بما فيها السعودية وقطر وعمان والإمارات، وباكستان وتركيا وإندونيسيا وماليزيا ونيجيريا والكاميرون".

وتابع : سيتم في اجتماع وزراء الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي (OIC-15) إقرار أول وثيقة متعددة الأطراف حول الذكاء الاصطناعي، بين الدول الإسلامية.

وورد في هذا التقرير، انه من المحاور التي تحظى بالاهتمام في هذه الدورة من الاجتماع بطهران، يشار الى تعزيز تعليم الذكاء الاصطناعي للمجتمع وتنمية القوى العاملة، وتعزيز البحوث والابتكارات التشاركية، وتشجيع نقل التكنولوجيا وتبادل العلوم والمعرفة وتحسين البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتعزيز الإدارة الآمنة والأخلاقية والموثوقة للذكاء الاصطناعي، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير الذكاء الاصطناعي، وزيادة القدرة التنافسية العالمية للذكاء الاصطناعي، لدى الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

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