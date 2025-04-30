وزير الخارجية الطاجيكي يوقع على سجل التعازي لضحايا میناء الشهید رجائي

وفي مدونته، قدم وزير الخارجية الطاجيكي تعازيه الى الحكومة والشعب الإيرانيين، متمنيا لعائلات وأقارب المتوفين بالصبر، وبالشفاء العاجل والكامل للمصابين.

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