٣٠‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٤:٥٥ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85819202
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وزير الخارجية الطاجيكي يوقع على سجل التعازي لضحايا میناء الشهید رجائي

٣٠‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٤:٥٥ م
رمز الخبر: 85819202
وزير الخارجية الطاجيكي يوقع على سجل التعازي لضحايا میناء الشهید رجائي

طهران/30 نیسان/ابریل/ارنا- وقع وزير الخارجية الطاجيكي "سراج الدين مهر الدين"، على سجل التعازي الذي فتحته سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في دوشنبة، لضحايا حادث الانفجار بميناء الشهيد رجائي في محافظة هرمزكان (جنوبي البلاد).

وفي مدونته، قدم وزير الخارجية الطاجيكي تعازيه الى الحكومة والشعب الإيرانيين، متمنيا لعائلات وأقارب المتوفين بالصبر، وبالشفاء العاجل والكامل للمصابين.

انتهی**2054 / ح ع **

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