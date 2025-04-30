صالحي اميري : الخليج الفارسي قطب الجغرافيا الحضارية للسلام والهوية والتنمية المستدامة في ايران

وأضاف "صالحي أميري" في مذكرته التي نشرها اليوم الاربعاء : من خلال المنظومة الستراتيجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، يُنظر إلى الخليج الفارسي باعتباره محورا للاقتصاد الازرق (الاقتصاد القائم على البحر"، ومكونا من مكونات القوة الناعمة الثقافية؛ مردفا : هذه النظرة نابعة من رؤية سماحة قائد الثورة الإسلامية الذي يصف الخليج الفارسي بأنه منطلق للتقارب الإقليمي والدبلوماسية الثقافية والازدهار السياحي.

وتابع : تمثل السياحة، وخاصة مع دول الجوار في منطلق الخليج الفارسي، طاقة كبيرة لإعادة إنتاج القوة الوطنية وتعزيز الحوار الثقافي وتنمية جنوب البلاد؛ منوها بأن القواسم المشتركة الثقافية والدينية والتاريخية بين الدول المتشاطئة تهيئ الأرضية لنمو تدفق السياح الإقليميين إلى إيران، ويجب أن تكون أساسا لتحديد الأولويات في الدبلوماسية السياحية.

وختم الوزير الإيراني قوله : اليوم الوطني للخليج الفارسي هو رمز لمقاومة وأصالة وحقانية الشعب الإيراني وكل خطوة لحماية وتوضيح والارتقاء بمكانة الخليج الفارسي هي حركة استراتيجية على طريق التنمية المستدامة والمصالح الوطنية؛ مؤكدا بأن الخليج الفارسي كرمز للسلام والتراث الإيراني العريق سيشرق إلى الأبد.

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