وزير الثقافة : الخليج الفارسي قطعة من جسد إيران

وقال صالحي في بيانه له بمناسبة ذكرى "اليوم الوطني للخليج الفارسي" اليوم الاربعاء : إن الخليج الفارسي هو "قطعة من جسد إيران" وهو اسم مترسخ في نسيج الثقافة والذاكرة التاريخية والجغرافية الحماسیة لهذه البلاد.

وأكد وزير الثقافة على، أن "الشعب الإيراني العظيم يقف صفا واحدا في الدفاع عن كل شبر من ايران".

وفي إشارة إلى الانفجار الذي وقع (السبت الماضي) بميناء الشهيد رجائي (جنوبي البلاد)، كتب صالحي : إن الخليج الفارسي مكلوم مثلنا، لأنه فقد أحباءه وأصدقائه ومعارفه القدامى.

وفي الختام، تمنى وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الايراني، بالشفاء والعافية للناجين من حادث الميناء، وسال الباري عز وجل المغفرة للمتوفين.

انتهی**2054 / ح ع **