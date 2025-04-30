وزير خارجية صربيا يعزي بضحايا الانفجار في ميناء الشهيد رجائي

جاء ذلك في برقية بعث بها وزير الخارجية الصربي اليوم الاربعاء، الى نظيره الايراني "عباس عراقجي"؛ متقدما بالعزاء من عوائل الضحايا والحكومة والشعب الايرانيين، ومتمنيا للمصابين بالشفاء.
انتهى ** ح ع
طهران / 30 نيسان / ابريل / ارنا - عبر وزير الخارجية الصربي "ماركو جوريش"، عن اسفه العميق تجاه حادث الانفجار الذي وقع يوم السبت الماضي في ميناء الشهيد رجائي (بمحافظة هرمزكان – جنوبي ايران).
جاء ذلك في برقية بعث بها وزير الخارجية الصربي اليوم الاربعاء، الى نظيره الايراني "عباس عراقجي"؛ متقدما بالعزاء من عوائل الضحايا والحكومة والشعب الايرانيين، ومتمنيا للمصابين بالشفاء.
انتهى ** ح ع
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