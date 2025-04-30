٣٠‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٥:٢٦ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85819265
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وزير خارجية صربيا يعزي بضحايا الانفجار في ميناء الشهيد رجائي

٣٠‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٥:٢٦ م
رمز الخبر: 85819265
وزير خارجية صربيا يعزي بضحايا الانفجار في ميناء الشهيد رجائي

طهران / 30 نيسان / ابريل / ارنا - عبر وزير الخارجية الصربي "ماركو جوريش"، عن اسفه العميق تجاه حادث الانفجار الذي وقع يوم السبت الماضي في ميناء الشهيد رجائي (بمحافظة هرمزكان – جنوبي ايران).

جاء ذلك في برقية بعث بها وزير الخارجية الصربي اليوم الاربعاء، الى نظيره الايراني "عباس عراقجي"؛ متقدما بالعزاء من عوائل الضحايا والحكومة والشعب الايرانيين، ومتمنيا للمصابين بالشفاء.

انتهى ** ح ع  

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