مسؤول امني : لا مكان للاسلحة النووية في العقيدة الدفاعية الايرانية

وافادت ارنا، بأن احمديان قال ذلك خلال كلمة له، عصر اليوم الاربعاء، امام الاجتماع الامني لمجموعة الـ البريكس المقام في البرازيل؛ مردفا : ان ايران لن تتراجع عن حقوقها البديهية، بما في ذلك حق الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

وعلى صعيد اخر، لفت هذا المسؤول الامني الايراني الى، ان القضية الفلسطينية تتعرض الى اعادة صياغة جديدة لخطاب خطير تحت عنوان "السلام من موقع القوة"، و"الدبلوماسية القسرية"؛ مبينا ان السلام الحقيقي متجذر في العدالة والاعتراف بالحقوق المشروعة.

وتابع احمديان : ان التهديد الموجه من بعض الدول الى مجموعة الـ بريكس واعضائها، مؤشر على قلقها العميق بشان الطاقات الكامنة العظيمة لدى هذه المجموعة في إنشاء كتلة قوية اقتصادية وسياسية وثقافية.

واشار الى، ان الجمهورية الإسلامية تقترح : إطلاق عملة رقمية خاصة بمجموعة الـ بريكس، مضافا إلى تطبيق مراسلة مصرفي آمن ومخصص للتجارة بين الدول الأعضاء، ليكون رمزًا للاستقلال الاقتصادي في هذا التكتل.

ومضى الى القول : كما تقترح الجمهورية الإسلامية، بان يتم تشكيل لجنة تامين سلسلة التوريد، مع التركيز على تامين النقل، وإنشاء ممر تجاري مضاد للعقوبات، وتدشين صندوق دعم لمواجهة العقوبات الخارجية.

انتهى ** ح ع