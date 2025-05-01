ايران تشارك في مؤتمر الدول الاعضاء بثلاث معاهدات بيئية

وكان المؤتمر قد بدا اعماله يوم الاثنين الماضي في جنيف ويستمر لمدة اسبوعين.

ويشتمل المؤتمر على "الاجتماع السابع عشر لمعاهدة بازل بشان السيطرة على الانتقال الخارجي للنفايات المضرة" و "الاجتماع الثاني عشر لمعاهدة روتردام بشان بشان اسلوب الرضا الواعي المسبق لبعض المواد الكيميائية الخطيرة في التجارة الدولية" و "الاجتماع الثاني عشر لمعاهدة ستوكهولم حول الملوثات العضوية المستدامة".

ويضم الوفد الايراني المشارك في عضويته ممثلين عن مؤسسة حماية البيئة ووزارة الخارجية ووزارة النفط وباقي الاجهزة ذات الصلة.

والشعار الرئيسي لهذه الدورة من المؤتمر هو "الادارة الصحيحة للمواد الكيميائية والنفايات".