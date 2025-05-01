٠١‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٨:٥٣ ص
رمز الخبر: 85819624
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journalistکاظم شماعییان

ايران تشارك في مؤتمر الدول الاعضاء بثلاث معاهدات بيئية

٠١‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٨:٥٣ ص
رمز الخبر: 85819624
ايران تشارك في مؤتمر الدول الاعضاء بثلاث معاهدات بيئية

لندن/ 1 ايار/مايو/ارنا – شاركت الجمهورية الاسلامية الايرانية في المؤتمر الحؤولي للدول الاعضاء بمعاهدات بازل وروتردام وستوكهولم والمقام في جنيف.

وكان المؤتمر قد بدا اعماله يوم الاثنين الماضي في جنيف ويستمر لمدة اسبوعين.

ويشتمل المؤتمر على "الاجتماع السابع عشر لمعاهدة بازل بشان السيطرة على الانتقال الخارجي للنفايات المضرة" و "الاجتماع الثاني عشر لمعاهدة روتردام بشان بشان اسلوب الرضا الواعي المسبق لبعض المواد الكيميائية الخطيرة في التجارة الدولية" و "الاجتماع الثاني عشر لمعاهدة ستوكهولم حول الملوثات العضوية المستدامة".

ويضم الوفد الايراني المشارك في عضويته ممثلين عن مؤسسة حماية البيئة ووزارة الخارجية ووزارة النفط وباقي الاجهزة ذات الصلة.

والشعار الرئيسي لهذه الدورة من المؤتمر هو "الادارة الصحيحة للمواد الكيميائية والنفايات".

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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