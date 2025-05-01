خرازي يدعو لحوار جاد بين ايران ودول الخليج الفارسي

وقال خرازي وهو يتحدث اليوم الخميس امام ملتقى "الخليج الفارسي في ظل التطورات الاقليمية والدولية" ان حوارا اقليميا يجب أن يتحقق بين ايران ومجموعة الدول العربية موكدا ان ايران تدعو الى هكذا حوار.

وقال خرازي في جانب اخر اننا تمكنا بعد انتهاء الحرب المفروضة وبجهود علمائنا والقوات المسلحة وحكمة القائد العام للقوات المسلحة من بناء اسس اقتدار البلاد. وهو الاقتدار الذي يوفر الامن الداخلي ووحدة اراضي البلاد والحد من اي عدوان عليها.

واضاف ان الجمهورية الاسلامية الايرانية هي اليوم بلد قوي ولا احد قادر على الاعتداء علينا، لاننا استمدينا هذه القوة والاعتداد بالذات من الشعب.

وتابع رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية انه ان كانت ايران تابعة للاجانب لما كانت قادرة على ان تتصرف باستقلالية. لقد تحصلت القوة وان الاخرين يقرون بان الجمهورية الاسلامية الايرانية هي بلد قوي واستطاعت من الناحية العسكرية الدفاع عن نفسها والوقوف بوجه الاجانب.

واوضح انه في ظل القوة العسكرية، يجب استخدام القوة الناعمة لاقامة علاقات سليمة بين ايران والدول الاخرى. ومن ناحية اخرى فان التطورات الجيوسياسية والتغيرات الجيواستراتيجية في المنطقة، وفرت ظروفا مكنتنا من اعتماد القوة الناعمة للحوار مع البلدان الاخرى في المنطقة.

واكد ان السياسة الاستراتيجية للجمهورية الاسلامية الايرانية هي الافادة من القوة الناعمة مضيفا ان هذه السياسة تنطوي على توسيع التعاون الاقتصادي مع بلدان المنطقة.

واشار خرازي الى اقامة ملتقى مجمع طهران في مكتب الدراسات السياسية والدولية في المستقبل القريب وقال ان هذا الملتقى مهم للغاية وستشارك فيه دول كثيرة. موضحا ان هذا الملتقى يشكل فرصة جيدة للغاية لتقديم صورة جديدة واستراتيجية عن ايران.

واكد انه سيتم خلال الاسبوع المقبل ايضا اقامة اجتماع الحوار الايراني – العربي، يشارك فيه عدد من الدول العربية وباحثون وعلماء ايرانيون، موضحا انه سيتم خلال هذه الملتقيات مناقشة الاوجه المشتركة بين ايران والدول العربية.

واعتبر ان التعاون بين ايران والدول المطلة على الخليج الفارسي يتخطى القضايا الاقتصادية واضاف ان هذه المجالات تتضمن بما تتضمن التعاون في مجال الطاقة والعلم والتكنولوجيا والثقافة والتراث المشترك لدول المنطقة وكذلك التعاون في المجال السياسي والعسكري مؤكدا ان مستقبل المنطقة رهن بالتعاون بين بلدانها وان ايران جاهزة لتعاون واسع.