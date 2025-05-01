احمديان: ايران تضع حلفاءها الاستراتيجيين في صورة المحادثات مع امريكا

وقد التقى احمديان ممثل قائد الثورة امين المجلس الاعلى للامن القومي، وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش الاجتماع الامني لبريكس المقام في البرازيل.

واعتبر احمديان، بكين بانها شريك سياسي واقتصادي مهم لطهران وقال اننا بصدد النهوض بعلاقاتنا الاستراتيجية مع الصين.

واشار الى الظروف التي تسود العلاقات الدولية قائلا ان التعاون بين طهران وبكين يمكن ان يتحدى الاحادية القطبية على الصعيد الدولي ويكفل المصالح طويلة الامد للشعوب.

اما وزير الخارجية الصيني وانغ يي فقد اكد في اللقاء ان بلاده تدعم دائما المواقف المبدئية لايران في المنطقة والمحادثات وهي جاهزة للمزيد من تطوير علاقاتها الاقتصادية مع طهران.

واعتبر ان الصين هي شريك استراتيجي شامل للجمهورية الاسلامية الايرانية مؤكدا حق ايران في استخدام التكنولوجيا النووية السلمية.

وقال ان الصين ستعزز التعامل مع ايران وفقا لوثيقة التعاون الاستراتيجي بين البلدين، وتسعى لتكون الزيارة المقبلة للرئيس الايراني الى بكين، زياة خاصة تسهم في توسيع العلاقات الثنائية.

وشدد الطرفان في اللقاء على مواصلة المشاورات بشان القضايا الثنائية والاقليمية والدولية بما فيها الموضوع النووي.