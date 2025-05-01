ايران تحذر من مغبة السلوكيات المتناقضة والمواقف الاستفزازية لامريكا

وقد ندد بقائي اليوم بقوة بالعقوبات الامريكية الجديدة على اشخاص طبيعيين واعتباريين في ايران ودول اخرى تحت ذريعة التعاون مع ايران في المجالات الاقتصادية والتجارية المختلفة.

واشار الى سياسات امريكا العدائية وغير القانونية والمناهضة للانسانية ضد الشعب الايراني، معتبرا العقوبات الامريكية الجائرة ضد ايران، بانها تنتهك المبادئ والقواعد الاساسية للقانون الدولي بما في ذلك مبادئ حقوق الانسان وقال ان العقوبات التي وُضعت خلال الايام الاخيرة بذرائع مختلفة ضد الاشخاص والشركات الايرانية وغير الايرانية، مؤشر جلي على اصرار الساسة الامريكيين على انتهاك القانون وخرق حقوق ومصالح سائر البلدان وكذلك محاولاتهم لارباك العلاقات الودية والقانونية للدول النامية عن طريق الإرهاب الاقتصادي.

واعتبر الناطق باسم الخارجية هذه العقوبات بانها تصب في خانة سياسة الضغوط القصوى الفاشلة والاجرامية ضد الشعب الايراني الكبير وهي شاهد بيّن اخر على التوجه المتناقض لصناع القرار الامريكيين وغياب حسن النيات والجدية لديهم للمضي قدما بالمسار الدبلوماسي واكد ان مسؤولية التداعيات والعواقب المدمرة المترتبة على السلوكيات المتناقضة والبيانات الاستفزازية للسلطات الامريكية فيما يخص ايران، ستقع على كاهل الطرف الامريكي.

واعاد بقائي الى الاذهان التاريخ الطويل لامريكا في معاداة الشعب الايراني بما في ذلك عن طريق العقوبات الاقتصادية والاخلال في مسار التنمية والتقدم العلمي والاقتصادي والتكنولوجي لايران، وهو ما يؤدي الى عدم ثقة الايرانيين وسوء ظنهم العميقين بامريكا مؤكدا ارادة الشعب الايراني للوقوف بوجه سياسة الترهيب والضغوط الامريكية والافادة من كافة الادوات والوسائل لمواصلة طريق الازدهار المتسم بالعزة لايران.