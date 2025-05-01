٠١‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٣:٣٤ م
رمز الخبر: 85820071
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journalistکاظم شماعییان

اقامة اللجنة القضائية المشتركة الرابعة لمواجهة الارهاب في بغداد

٠١‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٣:٣٤ م
رمز الخبر: 85820071
اقامة اللجنة القضائية المشتركة الرابعة لمواجهة الارهاب في بغداد

طهران/ 1 ايار/مايو/ارنا – اقيمت الدورة الرابعة للجنة القضائية المشتركة لمواجهة الارهاب بين ايران والعراق في بغداد تراسها عن الجانب الايراني مساعد السلطة القضائية للشؤون الدولية ناصر سراج وعن الجانب العراقي رئيس هيئة الاشراف القضائي ليث جبر حمزة.

وبحث الطرفان في اخر المستجدات الدولية فيما يخص مكافحة الارهاب واثرها على الامن والسلام في المنطقة وكذلك الملفات المتعلقة بالارهاب والمنظمات الارهابية بما في ذلك المنافقين وداعش والمجموعات التكفيرية بما فيها كومله ودموكرات وبيجاك وخبات وباك وتصميم الطرفين على مواصلة مكافحة الارهاب بجميع اشكاله والعمل على تعزيز امن البلدين وتنفيذ ما اتفق عليه قضائيا بين البلدين.

ومن محاور هذه الجولة من المحادثات هو التنديد بهجوم الكيان الصهيوني على لبنان ما ادى الى استشهاد قادة حزب الله وعلى راسهم الشهيد السيد حسن نصر الله وكذلك استشهاد اسماعيل هنية في طهران.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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