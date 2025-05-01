اقامة اللجنة القضائية المشتركة الرابعة لمواجهة الارهاب في بغداد

وبحث الطرفان في اخر المستجدات الدولية فيما يخص مكافحة الارهاب واثرها على الامن والسلام في المنطقة وكذلك الملفات المتعلقة بالارهاب والمنظمات الارهابية بما في ذلك المنافقين وداعش والمجموعات التكفيرية بما فيها كومله ودموكرات وبيجاك وخبات وباك وتصميم الطرفين على مواصلة مكافحة الارهاب بجميع اشكاله والعمل على تعزيز امن البلدين وتنفيذ ما اتفق عليه قضائيا بين البلدين.

ومن محاور هذه الجولة من المحادثات هو التنديد بهجوم الكيان الصهيوني على لبنان ما ادى الى استشهاد قادة حزب الله وعلى راسهم الشهيد السيد حسن نصر الله وكذلك استشهاد اسماعيل هنية في طهران.