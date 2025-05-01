امكانية تصدير منتجات ايرانية للعراق بقيمة 20 مليار دولار

وابلغ ال اسحاق مراسل ارنا على هامش معرض ايران اكسبو 2025 ان ايران والعراق يرتبطان بعلاقات استراتيجية يمكن ان تتطور حول محور الاقتصاد.

وقال ان اكبر الوفود التجارية التي شاركت في اكسبو هذا العام، كانت من العراق. مشيرا الى ان نحو 300 من رجال الاعمال العراقيين زاروا طهران بمن فيهم مسؤولو الغرف التجارية وممثلو الشركات والاشخاص المؤثرون والمخططون الاقتصاديون ورؤساء مجالس الاستثمارات ومساعدو ومستشارو وزيرا الاقتصاد والنفط وكذلك المحافظون في العراق.

واكد ال اسحاق ان هناك تبادلا تجاريا مع العراق في كافة المجالات مضيفا ان الخدمات الفنية والهندسية وكذلك المستلزمات الصحية ومواد البناء وتكنولوجيا المعلومات فضلا عن المحاصيل الزراعية والصناعات الغذائية يمكن تصديرها الى الاسواق العراقية.

يذكر ان الدورة السابعة لمعرض اكسبو ايران اقيم منذ 28 نيسان/ابريل ويستمر حتى يوم غد الجمعة في طهران بمشاركة الفين شركة ورجال اعمال من اكثر من 100 دولة حول العالم.