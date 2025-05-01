٠١‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٧:٠٠ م
رمز الخبر: 85820213
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journalistکاظم شماعییان

قائد القوات البرية للحرس: القبض على 150 ارهابيا في سيستان وبلوجستان

٠١‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٧:٠٠ م
رمز الخبر: 85820213
قائد القوات البرية للحرس: القبض على 150 ارهابيا في سيستان وبلوجستان

زاهدان/ 1 ايار/مايو/ارنا – قال قائد القوات البرية لحرس الثورة الاسلامية العميد محمد باكبور انه تم اعتقال 150 ارهابيا وقتل 100 منهم منذ تشرين الاول/اكتوبر الماضي ولحد الان خلال عمليات قوات الامن ضد الاشرار و الارهابيين بمحافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق).

واكد على المزيد من تعاون الشعب لا سيما في مدن جنوب سيستان وبلوجستان لتنمية هذه المنطقة وإعمارها قائلا انه يجب التمهيد لنشاط المستمثر غير المحلي لانماء هذه المنطقة.

واشار الى الحوادث الارهابية التي وقعت في اذار/مارس من العام الماضي قائلا ان جميع الارهابيين الـ 18 الذي شاركوا في هذه العملية، ولقوا حتفهم، كانوا من العناصر الاجنبية ممن دخلوا متنكرين بزي اهالي المنطقة كسماسرة وقود واخفوا اسلحتهم وعتادهم في براميل الوقود، وتم تسجيل هذا الموضوع في اعترافات الافراد التابعين لهؤلاء الارهابيين والمتواطئين معهم.

واشار الى الحوادث الارهابية في "كوهر كوه" وقال انه تم بعد هذا ا لحادث، القبض على اكثر من 150 ارهابيا وقتل 100 منهم.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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