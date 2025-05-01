قائد القوات البرية للحرس: القبض على 150 ارهابيا في سيستان وبلوجستان

واكد على المزيد من تعاون الشعب لا سيما في مدن جنوب سيستان وبلوجستان لتنمية هذه المنطقة وإعمارها قائلا انه يجب التمهيد لنشاط المستمثر غير المحلي لانماء هذه المنطقة.

واشار الى الحوادث الارهابية التي وقعت في اذار/مارس من العام الماضي قائلا ان جميع الارهابيين الـ 18 الذي شاركوا في هذه العملية، ولقوا حتفهم، كانوا من العناصر الاجنبية ممن دخلوا متنكرين بزي اهالي المنطقة كسماسرة وقود واخفوا اسلحتهم وعتادهم في براميل الوقود، وتم تسجيل هذا الموضوع في اعترافات الافراد التابعين لهؤلاء الارهابيين والمتواطئين معهم.

واشار الى الحوادث الارهابية في "كوهر كوه" وقال انه تم بعد هذا ا لحادث، القبض على اكثر من 150 ارهابيا وقتل 100 منهم.