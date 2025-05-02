٠٢‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٩:٠٥ ص
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85820436
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سفراء ودبلوماسيون أجانب في نيويورك يوقعون سجل التعازي لضحايا حادث بندر عباس

٠٢‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٩:٠٥ ص
رمز الخبر: 85820436
سفراء ودبلوماسيون أجانب في نيويورك يوقعون سجل التعازي لضحايا حادث بندر عباس

نيويورك/2 أیار/مایو/ارنا-قدم سفراء ودبلوماسيون وممثلو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بنيويورك، تعازيهم بضحايا الحادث المأساوي الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي بمدينة بندر عباس (جنوب ايران)، ووقع عدد منهم على سجل التعازي الذي فتحته ممثلية الجمهورية الاسلامية لدى المنظمة الاممية بالمناسبة.

وتلقى سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة أمیر سعید ایرواني، ومساعدته السيدة زهراء ارشادي، رسائل التعازي والمواساة للحكومة والشعب الإيرانيين في حادث ميناء الشهيد رجائي، خلال محادثاتهما مع ممثلي وسفراء مختلف دول العالم.

كما وقع عدد من السفراء والدبلوماسيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة، على سجل التعازي الذي فتحته بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لضحايا حادث الانفجار بميناء الشهيد رجائي في محافظة هرمزكان (جنوبي البلاد).

من جانبها، اصدرت "مجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة"، بيانًا على خلفية وقوع هذا الحادث المرير، أعلنت فيه بأن "الدول الأعضاء في المجموعة تعبر عن تعازيها الصادقة لشعب وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية عقب الانفجار المأساوي الذي وقع في 26 أبريل 2025 بميناء الشهيد رجائي، في مدينة بندر عباس جنوبي إيران، والذي أسفر عن وفاة العشرات وإصابة المئات".

كما تمنت "المجموعة" بالشفاء العاجل والشامل للمصابين؛ مؤكدة على تضامنها مع الشعب والحكومة في ايران.

انتهی**2054 / ح ع **

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