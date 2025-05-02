إیران ورومانیا تتفقان على تعزيز التعاون الصيدلي والطبي بين البلدين

وقال المسؤول المشرف بمكتب أوروبا وأميركا بلمنظمة "أكبر جوداري" في تصريح لـ "إرنا" : على امتداد زيارة نائب رئيس غرفة التجارة الرومانية إلى طهران، فقد تم الاتفاق بين الاخير والجانب الايراني، على إعداد مسودة لمذكرة تفاهم في مجال انتاج الأدوية والمعدات الطبية.

وأضاف : خلال هذه الزيارة أيضاً التقى المسؤول الروماني بممثلي غرفة تجارة مدن همدان ويزد وأصفهان، وتم إجراء مشاورات للتعاون في مجال السياحة مع المحافظات الإيرانية.

وتابع جوادي : كما تم الاتفاق على أن يقوم وفد تجاري من رومانيا، بزيارة إيران وتقييم قدرات بلادنا في مجالات الحرف اليدوية والسجاد والمجوهرات والسيراميك.

انتهی**2054 / ح ع **