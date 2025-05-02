٠٢‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١٠:١٣ ص
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85820464
T T
٠ Persons

سمات

إیران ورومانیا تتفقان على تعزيز التعاون الصيدلي والطبي بين البلدين

٠٢‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١٠:١٣ ص
رمز الخبر: 85820464
إیران ورومانیا تتفقان على تعزيز التعاون الصيدلي والطبي بين البلدين

طهران/2 أیار/مایو/ارنا-أعلن مسؤول في "منظمة التطوير التجاري الايرانية"، عن اتفاق بين الجمهورية الاسلامية ورومانيا على توقيع مذكرة تفاهم تجارية في مجال صناعة الأدوية والمعدات الطبية.

وقال المسؤول المشرف بمكتب أوروبا وأميركا بلمنظمة "أكبر جوداري" في تصريح لـ "إرنا" : على امتداد زيارة نائب رئيس غرفة التجارة الرومانية إلى طهران، فقد تم الاتفاق بين الاخير والجانب الايراني، على إعداد مسودة لمذكرة تفاهم في مجال انتاج الأدوية والمعدات الطبية.

وأضاف : خلال هذه الزيارة أيضاً التقى المسؤول الروماني بممثلي غرفة تجارة مدن همدان ويزد وأصفهان، وتم إجراء مشاورات للتعاون في مجال السياحة مع المحافظات الإيرانية.

وتابع جوادي : كما تم الاتفاق على أن يقوم وفد تجاري من رومانيا، بزيارة إيران وتقييم قدرات بلادنا في مجالات الحرف اليدوية والسجاد والمجوهرات والسيراميك.

انتهی**2054 / ح ع **

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .