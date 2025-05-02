القوات المسلحة اليمنية : استهداف قاعدة "رامات ديفيد" الجوية شرقي حيفا المحتلة بصاروخ فلسطين 2

وأوضحت القوات المسلحة اليمنية، في بيانها الصادر صباح اليوم : إن القوة الصاروخية استهدفت قاعدة "رامات ديفيد" الجوية التابعة للعدو الإسرائيلي شرقي منطقة حيفا المحتلة، بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2.

وأوضح البيان، أن "الصاروخ وصل إلى هدفه بنجاح وفشلت المنظمة الاعتراضية في التصدي له".

وحيت القوات المسلحة اليمنية عبر بيانها، "المجاهدين في غزة وعملياتهم المستمرة ضد العدو الإسرائيلي"؛ مؤكدة أنها معهم بكل قدراتها وإمكاناتها وأن عملياتها الإسنادية مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

انتهى ** ح ع

___________________

المصدر / 26 سبتمبر