٠٢‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١١:٤٥ ص
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85820554
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العراق يحظر نشاطات الأحزاب المناوئة للجمهورية الاسلامية على أراضيه

٠٢‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١١:٤٥ ص
رمز الخبر: 85820554
العراق يحظر نشاطات الأحزاب المناوئة للجمهورية الاسلامية على أراضيه

طهران / 2 ايار/ مايو / ارنا – قررت الحكومة العراقية، ممثلة بمستشارية الأمن القومي، حظر جميع أنشطة الأحزاب والجماعات المعارضة للجمهورية الاسلامية الايرانية المتواجدة على اراضيه، لا سيما في إقليم كردستان العراق؛ وذلك في إطار التزامات بغداد بتعزيز أمن الحدود والعلاقات الثنائية مع ايران.

 وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن مكتب رئيس الوزراء ومستشارية الأمن القومي في العراق، فقد تم توجيه الأوامر إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية، وهيئة المنافذ الحدودية، وحكومة الإقليم، باتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا القرار، والذي يشمل :-

1 : إغلاق مقارّ تلك الجماعات ومنع أي نشاط سياسي أو إعلامي أو عسكري لها.

2 : منع استخدام الأراضي العراقية كمنصة للتحريض أو شن هجمات على إيران.

3 : تشديد الرقابة على المناطق الحدودية المشتركة، خصوصًا المناطق الجبلية التي كانت تُستخدم سابقًا من قبل بعض الفصائل.

4 : تعزيز التنسيق الأمني بين بغداد وأربيل لضمان تنفيذ القرار بشكل شامل.

انتهى ** ح  ع

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المصدر / وسائل اعلام عراقية

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