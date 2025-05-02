وزير التربية والتعليم : "يوم المعلم" الوطني مظهر من مظاهر الاحتفال بالفكر وتكريم الحكمة

وفي بيان له بمناسبة يوم المعلم الوطني (الايراني 2 ايار / مايو)، اكد فيها : ان المعلمین ينيرون الطريق المستقبلي امام أجيال المجتمع اليوم والغد.

وثمن وزير التربية والتعليم بالمناسبة، جهود كافة المعلمين والمعلمات من ابناء الوطن وخاطبهم بالقول : إن مستقبل إيران العزيزة سيبنى بأيديكم القديرة أيها المعلمون المثقفون الخلص.

یذکر بأن يوم المعلم في ايران يصادف ذكرى استشهاد العالم والفيلسوف الايراني "آية الله مرتضى مطهري" الذي اغتيل في الثاني من مايو عام 1979 على ايدي زمرة المنافقين الارهابية، يعد يوما خاصا في تقويم ايران الثورة، حيث يتفحل الشعب الايراني سنويا بهذه المناسبة لتكريم المعلمين وتقدير جهودهم.

انتهی**2054 / ح ع **