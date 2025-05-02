الصليب الأحمر الدولي : الاستجابة الإنسانية في غزة على وشك الانهيار التام

واعلنت اللجنة، في بيان لها الجمعة : ستة أسابيع من الأعمال العدائية المكثفة، إلى جانب المنع الكامل (من الاحتلال) لدخول المساعدات منذ شهرين، حرمت المدنيين من المقومات الأساسية التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة.

وحذرت، بأنه "إذا لم يُستأنف تسليم المساعدات فوراً، فلن تتمكن اللجنة الدولية من التزوّد بالمواد الغذائية والأدوية والإمدادات المنقذة للحياة اللازمة لضمان ديمومة الكثير من برامجها في غزة".

وفي سياق متصل، قال "باسكال هونت" وهو نائب مدير عمليات اللجنة الدولية في الصليب الاحمر : يكابد المدنيون في غزة كل يوم معاناة هائلة للنجاة من أخطار الأعمال العدائية، والتعامل مع النزوح الذي يتكرر دون هوادة، وتحمل عواقب الحرمان من المساعدات الإنسانية العاجلة.. يجب ألا يُسمح بمزيد من التصعيد في هذا الوضع، ولا يمكن السماح بذلك.

وذكر هونت بان القانون الدولي الإنساني ينص على أنه يقع على عاتق "إسرائيل" واجب استخدام كل الوسائل المتاحة لها لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين الخاضعين لسيطرتها؛ وإذا استمر منع دخول المساعدات، فلن تتمكن اللجنة الدولية من مواصلة تنفيذ برامج مثل دعم المطابخ المجتمعية التي توفر في كثير من الأحيان الوجبة الوحيدة التي يتلقاها الناس في اليوم –إلا لبضعة أسابيع قادمة.

ووفق البيان هذا، تنفد المواد الغذائية والإمدادات الطبية في مستشفى الصليب الأحمر الميداني في غزة إلى مستوى يُنذر بالخطر، مع استنفاد بعض الأدوية والمستهلكات الأساسية بالفعل، فيما تقوم المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى بإعادة تنظيم المخزونات واستخدام الإمدادات وفق الأولوية لتتمكن من مواصلة الأنشطة المنقذة للحياة.

وأكدت اللجنة الدولية أنه إذا لم تتمكن هذه المرافق من تجديد مخزوناتها، فهي ستواجه صعوبة كبيرة في مواصلة تقديم الرعاية الطبية للمرضى، بينما تمسّ الحاجة إليها.

وأشارت إلى، أن وضع المياه والصرف الصحي والنظافة يشهد تدهوراً حاداً. وأدى تعطيل نُظم المياه – بما في ذلك إغلاق خطوط أنابيب المياه وتدمير شاحنات الصرف الصحي التي لا غنى عنها – إلى رفع خطر تفشي الأمراض المنقولة بالمياه إلى مستويات غير مقبولة.

ويتفاقم الوضع في قطاع غزة بسبب الهجمات المتكررة من جانب الكيان الصهيوني التي تؤثر على عمل مرافق الرعاية الصحية والعاملين في المجال الطبي هناك.

وأشارت إلى أن الشهر الماضي شهد استشهاد 15 فرداً من العاملين في المجال الطبي والدفاع المدني وفي مجال العمل الإنساني، بمن فيهم ثمانية مسعفين من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بطريقة فظيعة.

وقد أدت الأضرار التي لحقت بالمرافق الصحية مثل مستشفى الكويت الميداني والمستشفى الأهلي في الأسابيع الأخيرة إلى مزيد من الشل في النظام الصحي الآيل إلى الانهيار في غزة، وفق البيان.

وأكدت اللجنة الدولية أنها ملتزمة بخدمة المدنيين في غزة، ولكن الوضع الأمني المتدهور يحدّ بشدة من عمل موظفي اللجنة وشركائها وقدرتهم على التحرك.

كما شددت على، أن "القانون الدولي الإنساني واضح؛ يجب احترام العاملين في المجال الطبي والمرافق الطبية وحمايتهم في جميع الظروف، مطالبة بضمان بقاء المستشفيات والمرافق الطبية ملاذاً آمناً يمكن الحفاظ فيه على حياة الناس".

وفي الختام حذرت اللجنة الدولية للصليب الاحمر، من أنه "إذا لم تُتخذ إجراءات فورية، ستنزلق غزة إلى مزيد من الفوضى، وسيتعذر على الجهود الإنسانية تخفيف تداعياتها".

انتهى ** ح ع

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المصدر / المركز الفلسطيني للإعلام

