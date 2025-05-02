مدير الطيران المدني الايراني : مستقبل الملاحة الجوية رهن بالتراث الفني العظيم وانجازاته المتواصلة

واشار خانلري، في تصريح له اليوم الجمعة، الى المعرض الدولي للتكنولوجيا والابداع (اينوتكس 2025م) المقام لدورته الـ 14 منذ 29 نيسان / ابريل الماضي في "واحة برديس للعلم والتقنية" بطهران، واعتبر هذا الحدث بانه يتيح ارضية مناسبة لتبادل الافكار وتطوير التعاون وتسريع وتيرة التنمية الرقمية في الصناعة الملاحية للبلاد.

واضاف هذا المسؤول بوزارة الطرق الايرانية : ان منظمة الطيران المدني الايرانية، جسدت من خلال حضورها في معرض اينوتكس 2025م، ارادتها الحازمة لمواكبة التقدم التقني والافادة من القدرات الابداعية في قطاع الملاحة الجوية.

وانطلقت يوم الثلاثاء 29 نيسان / ابريل 2025، فعاليات المعرض الدولي للتكنولوجيا والابداع (اينوتكس 2025)، بنسخته الـ 14، في واحة برديس العلمية والتقنية؛ بمشاركة أكثر من 500 شركة ايرانية واجنبية.

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