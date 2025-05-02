حماس : الهجوم على اسطول الحرية قرصنة وإرهاب دولة يستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً

واعلنت الحركة، في بيان صحفي اليوم : إن استهداف السفينة، التي كانت ضمن "أسطول الحرية" متجهة إلى قطاع غزة لإيصال مساعدات إنسانية، يعكس الطبيعة الإرهابية للاحتلال الإسرائيلي، وتحديه السافر لإرادة الإنسانية والعدالة.

وحملت الحركة، حكومة الاحتلال "المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة طاقم السفينة"؛ محذرة من "انهم يواجهون خطر الموت نتيجة هذا الاستهداف الإجرامي".

كما ثمنت حماس بسالة طاقم السفينة وجهود النشطاء الدوليين في كسر الحصار والعدوان عن غزة؛ داعية إلى "مواصلة النضال من أجل فضح ممارسات الاحتلال الفاشية".

وطالبت المجتمع الدولي بإدانة الهجوم، ودعت الأمم المتحدة، وعلى رأسها مجلس الأمن، إلى "التدخل الفوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني".

واعلن تحالف أسطول الحرية، أن سفينة Conscience، وهي إحدى سفن الإنسانية المتجه إلى قطاع غزة، تعرضت لهجوم بطائرات مسيّرة مسلحة في المياه الدولية قبالة سواحل مالطا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة؛ حين استهدفت طائرات مسيّرة مقدمة السفينة مرتين، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير وخرق في هيكلها، مشيرًا إلى أن الهجوم تسبّب أيضًا في تعطّل مولد الكهرباء، ما وضع الطاقم في وضع بالغ الخطورة وسط البحر.

انتهی**2054 / ح ع **

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المصدر / وکالة شهاب الإخباریة