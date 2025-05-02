خطيب جمعة طهران : لدينا مفاوضون اكفاء ومتمرسون.. التقنية النووية رصيد للبلاد

واضاف حجة الاسلام صديقي، من منبر الجمعة في جامعة طهران اليوم : ان الفريق الايراني المفاوض يواصل العمل مع استخلاص العبر من "الاتفاق النووي" وتحت رعاية وتوجيهات كبار المسؤولين في البلاد؛ واصفا التقنية النووية، قضية مصيرية ورصيدا بالنسبة للشعب الايراني، وان هذا الحق لا يمكن التساوم عليه.

وعلى صعيد اخر، تطرق خطيب جمعة طهران الى ذكرى "يوم المعلم" الوطني (2 ايار / مايو )؛ منوها بدور هذه الشريحة العلمية الكادحة في سياق تعليم وتربية الاجيال وتقرير مصير البلاد، كما دعا المسؤولين، بمن فيهم وزير التربية والتعليم، الى العمل على تحسين الظروف المعيشية للمعلمين وتلبية مطالبهم.

انتهى ** ح ع