٠٢‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٢:٣٩ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85820690
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خطيب جمعة طهران : لدينا مفاوضون اكفاء ومتمرسون.. التقنية النووية رصيد للبلاد

٠٢‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٢:٣٩ م
رمز الخبر: 85820690
خطيب جمعة طهران : لدينا مفاوضون اكفاء ومتمرسون.. التقنية النووية رصيد للبلاد

طهران / 2 ايار/ مايو / ارنا – قال خطيب جمعة طهران المؤقت حجة الاسلام كاظم صديقي : ان المفاوضين الايرانيين الاكفاء والمتمرسون، ماضون بقوة وحزم للدفاع عن حق ايران في املاك التقنية النووية التي تشكل رصيدا للبلاد.

واضاف حجة الاسلام صديقي، من منبر الجمعة في جامعة طهران اليوم : ان الفريق الايراني المفاوض يواصل العمل مع استخلاص العبر من "الاتفاق النووي" وتحت رعاية وتوجيهات كبار المسؤولين في البلاد؛ واصفا التقنية النووية، قضية مصيرية ورصيدا بالنسبة للشعب الايراني، وان هذا الحق لا يمكن التساوم عليه.   

وعلى صعيد اخر، تطرق خطيب جمعة طهران الى ذكرى "يوم المعلم" الوطني (2 ايار / مايو )؛ منوها بدور هذه الشريحة العلمية الكادحة في سياق تعليم وتربية الاجيال وتقرير مصير البلاد، كما دعا المسؤولين، بمن فيهم وزير التربية والتعليم، الى العمل على تحسين الظروف المعيشية للمعلمين وتلبية مطالبهم.

انتهى ** ح ع

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