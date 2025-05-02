امير جمعية علماء اسلام اباد يعزي بضحايا ميناء الشهيد رجائي

وفي لقائه السفير الايراني "رضا اميري مقدم"، عزى فضل الرحمان الحكومة والشعب بجمهورية ايران الاسلامية، وعبر عن تضامنه بهذا الشان.

وافاد مراسل ارنا من اسلام اباد، بان الجانبين استعرضا في هذا اللقاء، العلاقات الثنائية واخر التطورات في الشرق الاوسط ولاسيما استمرار جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

الى ذلك اثنى السفير اميري مقدم على جهود امير الجمعية الاسلامية من اجل تنظيم مظاهرات جماهيرية عظيمة نصرة لقطاع غزة؛ في مختلف المحاظفات الباكستانية.

وورد في هذا التقرير، ان عددا اخرين من كبار الشخصيات الباكستانية بما في ذلك رؤساء الاحزاب واعضاء مجلس الشيوخ والبرلمان وسفراء اجانب معتمدون في هذا البلد، توافدوا، امس واليوم الجمعة، الى سفارة الجمهورية الاسلامية في اسلام اباد حيث وقعوا على سجل التعازي بضحايا حادث ميناء الشهيد رجائي.

انتهى ** ح ع