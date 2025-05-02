٠٢‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٤:٣٦ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85820766
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امير جمعية علماء اسلام اباد يعزي بضحايا ميناء الشهيد رجائي

٠٢‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٤:٣٦ م
رمز الخبر: 85820766
امير جمعية علماء اسلام اباد يعزي بضحايا ميناء الشهيد رجائي

اسلام‌آباد / 2 ايار/ مايو / ارنا – قام "مولانا فضل الرحمان" وهو امير جمعية علماء اسلام اباد ومن ابرز الشخصيات السياسية في باكستان، قام بتوقيع سجل التعازي الذي فتحته السفارة الايرانية لدى هذا البلد، في ضحايا حادث الانفجار الذي حدث (السبت الماضي) بميناء الشهيد رجائي (محافظة هرمزكان – جنوبي البلاد).

وفي لقائه السفير الايراني "رضا اميري مقدم"، عزى فضل الرحمان الحكومة والشعب بجمهورية ايران الاسلامية، وعبر عن تضامنه بهذا الشان.

وافاد مراسل ارنا من اسلام اباد، بان الجانبين استعرضا في هذا اللقاء، العلاقات الثنائية واخر التطورات في الشرق الاوسط ولاسيما استمرار جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

الى ذلك اثنى السفير اميري مقدم على جهود امير الجمعية الاسلامية من اجل تنظيم مظاهرات جماهيرية عظيمة نصرة لقطاع غزة؛ في مختلف المحاظفات الباكستانية.

وورد في هذا التقرير، ان عددا اخرين من كبار الشخصيات الباكستانية بما في ذلك رؤساء الاحزاب واعضاء مجلس الشيوخ والبرلمان وسفراء اجانب معتمدون في هذا البلد، توافدوا، امس واليوم الجمعة، الى سفارة الجمهورية الاسلامية في اسلام اباد حيث وقعوا على سجل التعازي بضحايا حادث ميناء الشهيد رجائي.

انتهى ** ح ع

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