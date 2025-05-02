٠٢‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٦:٣٩ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85820812
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حزب الله : استهداف سفينة اسطول الحرية انتهاك فاضح للقوانين والأعراف ‏الدولية

٠٢‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٦:٣٩ م
رمز الخبر: 85820812
حزب الله : استهداف سفينة اسطول الحرية انتهاك فاضح للقوانين والأعراف ‏الدولية

طهران / 2 ايار/ مايو / ارنا – أدان حزب الله لبنان، بشدة، العدوان الصهيوني الجبان الذي استهدف سفينة "الضمير العالمي" التي ابكانت متجهة ضمن "اسطول الحرية" لإيصال مساعدات إنسانية الى أكثر من مليوني فلسطيني يخضعون لحصار خانق وجائر في قطاع ‏غزة.‏

واعلن الحزب في بيان له : إن هذا الاعتداء على سفينة مدنية سلمية تحمل مساعدات إغاثية يشكّل انتهاكًا فاضحًا للقوانين والأعراف ‏الدولية والقيم الإنسانية، ويؤكد مجددًا أن هذا الكيان المارق لا يحترم أي قرارات دولية ولا يعرف إلا ‏الإرهاب والغطرسة، ولا يتورع عن استخدام كل الوسائل المحرمة دوليًا لتحقيق مآربه وإشباع تعطشه للدم ‏والدمار. ‏

وأضاف : إننا في حزب الله نعتبر أن هذه الجريمة، كما سائر الجرائم والمجازر في غزة وسواها، ما كانت لتقع لولا ‏الدعم الأميركي الفاضح لهذا الكيان المؤقت، والتواطؤ الدولي المعيب والصمت العربي المخزي اتجاه ‏حرب الإبادة التي يشنها العدو "الإسرائيلي" على الشعب الفلسطيني.‏

وختم حزب الله البيان‏ بالدعوة إلى "أوسع إدانة دولية وعربية لهذه الجريمة التي تكشف حقيقة العدو الصهيوني، و‏إلى حماية السفينة وطاقمها والناشطين على متنها، والتنبّه من غدر العدو الإسرائيلي، الذي لم يتورّع قبل ‏سنوات عن استهداف السفينة مرمرة وقتل عدد من ركابها".‏

انتهى ** ح ع 

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المصدر / العهد

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