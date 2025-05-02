حزب الله : استهداف سفينة اسطول الحرية انتهاك فاضح للقوانين والأعراف ‏الدولية

واعلن الحزب في بيان له : إن هذا الاعتداء على سفينة مدنية سلمية تحمل مساعدات إغاثية يشكّل انتهاكًا فاضحًا للقوانين والأعراف الدولية والقيم الإنسانية، ويؤكد مجددًا أن هذا الكيان المارق لا يحترم أي قرارات دولية ولا يعرف إلا الإرهاب والغطرسة، ولا يتورع عن استخدام كل الوسائل المحرمة دوليًا لتحقيق مآربه وإشباع تعطشه للدم والدمار.
وأضاف : إننا في حزب الله نعتبر أن هذه الجريمة، كما سائر الجرائم والمجازر في غزة وسواها، ما كانت لتقع لولا الدعم الأميركي الفاضح لهذا الكيان المؤقت، والتواطؤ الدولي المعيب والصمت العربي المخزي اتجاه حرب الإبادة التي يشنها العدو "الإسرائيلي" على الشعب الفلسطيني.
وختم حزب الله البيان بالدعوة إلى "أوسع إدانة دولية وعربية لهذه الجريمة التي تكشف حقيقة العدو الصهيوني، وإلى حماية السفينة وطاقمها والناشطين على متنها، والتنبّه من غدر العدو الإسرائيلي، الذي لم يتورّع قبل سنوات عن استهداف السفينة مرمرة وقتل عدد من ركابها".
انتهى ** ح ع
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المصدر / العهد
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