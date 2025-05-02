حزب الله : استهداف سفينة اسطول الحرية انتهاك فاضح للقوانين والأعراف ‏الدولية

واعلن الحزب في بيان له : إن هذا الاعتداء على سفينة مدنية سلمية تحمل مساعدات إغاثية يشكّل انتهاكًا فاضحًا للقوانين والأعراف ‏الدولية والقيم الإنسانية، ويؤكد مجددًا أن هذا الكيان المارق لا يحترم أي قرارات دولية ولا يعرف إلا ‏الإرهاب والغطرسة، ولا يتورع عن استخدام كل الوسائل المحرمة دوليًا لتحقيق مآربه وإشباع تعطشه للدم ‏والدمار. ‏

وأضاف : إننا في حزب الله نعتبر أن هذه الجريمة، كما سائر الجرائم والمجازر في غزة وسواها، ما كانت لتقع لولا ‏الدعم الأميركي الفاضح لهذا الكيان المؤقت، والتواطؤ الدولي المعيب والصمت العربي المخزي اتجاه ‏حرب الإبادة التي يشنها العدو "الإسرائيلي" على الشعب الفلسطيني.‏

وختم حزب الله البيان‏ بالدعوة إلى "أوسع إدانة دولية وعربية لهذه الجريمة التي تكشف حقيقة العدو الصهيوني، و‏إلى حماية السفينة وطاقمها والناشطين على متنها، والتنبّه من غدر العدو الإسرائيلي، الذي لم يتورّع قبل ‏سنوات عن استهداف السفينة مرمرة وقتل عدد من ركابها".‏

انتهى ** ح ع

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المصدر / العهد