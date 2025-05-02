مراسلون بلا حدود : الجيش "الاسرائيلي" قتل 200 صحفي خلال عام ونصف

ويظهر التقرير السنوي الذي تعده منظمة "مراسلون بلا حدود"، في كل عام، تدهوراً خطيراً في التصنيف العالمي لحرية الصحافة حول العالم.

ويقارن التقرير، التصنيف العالمي لحرية الصحافة مستوى الحرية المتاحة للصحفيين ووسائل الإعلام في 180 دولة، ويعتمد التحليل على خمسة مؤشرات رئيسية هي : السياق القانوني، السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي والثقافي والأمني.

ووفقا لهذا التقرير فقد حلت الأراضي الفلسطينية في المرتبة 163 من بين أخطر الدول على سلامة الصحفيين في العالم، كما يسلط التقرير الضوء على "الأرقام المروّعة" لمقتل الصحفيين في قطاع غزة.

ويتهم التقرير، الجيش "الإسرائيلي" بارتكاب مجازر ضد الصحفيين، حيث تم الإبلاغ عن مقتل نحو 200 إعلامي خلال العام ونصف العالم الماضي، بينهم نحو 43 قتلوا أثناء أداء عملهم، بينما تطبق السلطات "الإسرائيلية" الخناق على الإعلام داخل القطاع، ما أدى إلى تراجع تصنيف "إسرائيل" في القائمة، 11 مرة أكثر من العام الذي سبقه لتحتل المرتبة 112.

انتهی**2054 / ح ع **

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المصدر / موقع مونت کارلو الدولیة