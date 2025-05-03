ايران تدين بشدة جرائم الحرب الاميركية ضد اليمن

ووصف بقائي، العدوان العسكري الأمريكي على اليمن بأنه انتهاك صارخ لسيادة ووحدة الأراضي اليمنية، وخرق فاضح لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، مؤكدًا أن هذه الهجمات، التي تستهدف مناطق مأهولة بالسكان وبُنى تحتية حيوية، تُعدّ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن أسفه لصمت الأمم المتحدة ومجلس الأمن ازاء انتهاكات أمريكا السافرة للقانون الدولي وارتكابها مجازر بحق الأبرياء، معتبرًا أن استمرار العدوان الأمريكي على اليمن، بالتوازي مع تواصل الإبادة الجماعية في غزة والضفة الغربية، والاعتداءات الإرهابية التي ينفذها الكيان الصهيوني ضد لبنان، تؤدي إلى تفاقم حالة انعدام الأمن في منطقة غرب آسيا، ومذكّرًا بالمسؤولية المشتركة التي تقع على عاتق جميع دول المنطقة في مواجهة سياسات التصعيد وانتهاك القانون من قبل الكيان الصهيوني وأمريكا.

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