اليمن: عدوان أميركي يستهدف محافظتي صنعاء والجوف

وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن العدوان الأمريكي، استهداف بثماني غارات مديرية خب والشعف في محافظة الجوف.

وأشار إلى أن العدوان الأمريكي، استهدف بغارة مديرية بني حشيش في محافظة صنعاء.

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