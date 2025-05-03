٠٣‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٦:٥١ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85820999
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اليمن: عدوان أميركي يستهدف محافظتي صنعاء والجوف

٠٣‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٦:٥١ ص
رمز الخبر: 85820999
اليمن: عدوان أميركي يستهدف محافظتي صنعاء والجوف

طهران -استهدفت غارات اميركية صباح اليوم السبت مناطق في محافظتي صنعاء والجوف باليمن.

وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن العدوان الأمريكي، استهداف بثماني غارات مديرية خب والشعف في محافظة الجوف.

وأشار إلى أن العدوان الأمريكي، استهدف بغارة مديرية بني حشيش في محافظة صنعاء.

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