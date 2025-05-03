اليونيسف: أطفال غزة يواجهون خطرا متزايدا من الجوع والمرض والموت

جاء ذلك في بيان للمديرة التنفيذية لليونيسف "كاثرين راسل"، يسلط الضوء على وضع الأطفال في قطاع غزة بعد شهرين من الحصار الصهيوني ومنع دخول المساعدات الإنسانية، جددت خلاله المطالبة برفع الحصار عن غزة، والسماح بدخول السلع التجارية، وحماية الأطفال.

وقالت "على مدى شهرين، واجه أطفال قطاع غزة قصفا متواصلا، محرومين من السلع والخدمات الأساسية والرعاية الصحية المنقذة للحياة، ومع كل يوم يمر من الحصار الإسرائيلي على إدخال المساعدات، يواجهون خطرا متزايدا من الجوع والمرض والموت، ولا شيء يبرر ذلك".

كما سلطت الضوء على أن "العائلات بغزة تكافح من أجل البقاء وسط الحصار وبعد أن دُمرت الأرض التي كانوا يزرعونها، وقُيد البحر الذي كانوا يستخدمونه للصيد".

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المصدر: الجزيرة