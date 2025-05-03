٠٣‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٩:٥٤ ص
رمز الخبر: 85821131
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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اليونيسف: أطفال غزة يواجهون خطرا متزايدا من الجوع والمرض والموت

٠٣‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٩:٥٤ ص
رمز الخبر: 85821131
اليونيسف: أطفال غزة يواجهون خطرا متزايدا من الجوع والمرض والموت

طهران/3 أيار/مايو/إرنا- حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" من أن أطفال قطاع غزة يواجهون خطرا متزايدا من الجوع والمرض والموت، بعد شهرين من الحصار الصهيوني الخانق.

جاء ذلك في بيان للمديرة التنفيذية لليونيسف "كاثرين راسل"، يسلط الضوء على وضع الأطفال في قطاع غزة بعد شهرين من الحصار الصهيوني ومنع دخول المساعدات الإنسانية، جددت خلاله المطالبة برفع الحصار عن غزة، والسماح بدخول السلع التجارية، وحماية الأطفال.

وقالت "على مدى شهرين، واجه أطفال قطاع غزة قصفا متواصلا، محرومين من السلع والخدمات الأساسية والرعاية الصحية المنقذة للحياة، ومع كل يوم يمر من الحصار الإسرائيلي على إدخال المساعدات، يواجهون خطرا متزايدا من الجوع والمرض والموت، ولا شيء يبرر ذلك".

كما سلطت الضوء على أن "العائلات بغزة تكافح من أجل البقاء وسط الحصار وبعد أن دُمرت الأرض التي كانوا يزرعونها، وقُيد البحر الذي كانوا يستخدمونه للصيد".

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المصدر: الجزيرة

٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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