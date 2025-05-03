الهيئة الدولية لدعم حقوق الفلسطينيین: ندين بشدة الجريمة الإسرائيلية باستهداف سفينة "أسطول الحرية"

وبين عبد العاطي في تصريح صحفي خاص لوكالة "شهاب"، أن سفينة "أسطول الحرية" تعرضت للهجوم بينما كانت تحاول إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة، حيث منع الاحتلال الأسطول من الوصول إلى القطاع، من خلال ممارسة الضغوط على الدول المختلفة، والتهديد بقتل النشطاء واعتقالهم واحتجاز السفن، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية.

وطالب عبد العاطي الحكومة المالطية بفتح تحقيق دولي مستقل وجاد، والكشف عن الفاعلين ومحاسبتهم.

كما دعا المجتمع الدولي للعمل على كسر الحصار وفتح المعابر والممرات الإنسانية، لضمان تدفق المساعدات والوقود والمستلزمات الطبية، ومنعًا للمجاعة والانهيار الإنساني، وإنقاذ سكان غزة.

وتعرضت سفينة المساعدات "الضمير"، المتجهة إلى قطاع غزة، لهجوم بطائرات مسيّرة في المياه الدولية، على بعد 17 ميلا بحريا من سواحل مالطا، أثناء توجهها لنقل المساعدات إلى قطاع غزة.

وقال تحالف "أسطول الحرية" إن سفينة المساعدات لغزة تعرضت لهجوم بطائرات مسيّرة إسرائيلية قبالة سواحل مالطا، ما أدى إلى اشتعال النيران في السفينة جراء الهجوم.

وأوضح التحالف أن السفينة أرسلت إشارة استغاثة، ولم تستجب لها سوى جنوب قبرص.

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المصدر: وكالة شهاب

