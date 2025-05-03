ايران تحصد 9 ميداليات ملونة في منافسات كأس النصر الدولية للمصارعة بتركيا

وفي ختام اليوم الأول من منافسات اليوم الأول من بطولة كأس النصر الدولية للمصارعة الحرة والرومانية اليونانية،المقامة في مدينة انطاليا التركية، فاز المصارعون الايرانييون بـ9 ميداليات ملونة ،منها: 3 ميداليات ذهبية، ميداليتان فضيتان، و4 ميداليات برونزية.

وعن المصارعة الرومانية ، فقد احرز المصارع الايراني أمير مهدي حاجيوند (51 كلغ) الميدالية الذهبية،ومحمد معراج محمدي (60 كلغ) الميدالية الفضية،وكل من بنيامين خزلي (45 كلغ) ، امير كاظمي (51 كلغ) و ابو الفضل زارع (60 كلغ) الميداليات البرونزية الثلاث.

اما عن فئة المصارعة الحرة، فقد احرز كل من سینا اردو ( 51 كلغ) و آرین مهرعلیزادة (60كلغ) الميداليتين الذهبيتين، و آرمان الهي (51 كلغ) الميدالية الفضية، و بنیامین آشفته (45 كلغ ) الميدالية البرونزية.

انتهى**ر.م