٠٣‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١١:٣٥ ص
رمز الخبر: 85821296
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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الشيخ عكرمة صبري يدعو إلى تحرك عاجل لوقف مخططات تهويد القدس والأقصى

٠٣‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١١:٣٥ ص
رمز الخبر: 85821296
الشيخ عكرمة صبري يدعو إلى تحرك عاجل لوقف مخططات تهويد القدس والأقصى

طهران/3 أيار/مايو/إرنا- دعا خطيب المسجد الأقصى الشيخ "عكرمة صبري"، إلى تحرك فوري وشامل على كافة المستويات لمواجهة مخططات الاحتلال التي تستهدف تهويد القدس والمسجد الأقصى.

وأوضح صبري خلال حديث خاص لوكالة "شهاب" للأنباء، أن قوات الاحتلال كثفت من اقتحاماتها واستهدافها للمسجد الأقصى منذ بداية العدوان على غزة، مشيرا إلى أن القدس باتت معزولة تماما عن باقي المدن الفلسطينية، في ظل تشديد القبضة الأمنية وفرض حصار غير مسبوق على المسجد.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تنفذ سياسة إبعاد جماعي بحق الشباب الفلسطينيين، واصفا هذه الممارسات بأنها لا تتبعها أي دولة أخرى في العالم.

ولفت الشيخ صبري، إلى أن سياسة الإبعاد عن أماكن العبادة غير معروفة دوليا وتستهدف المسلمين بشكل ممنهج.

وأكد الشيخ صبري أن هذه الإجراءات تأتي في سياق مخطط تهويدي واسع يسعى لفرض السيطرة الصهيونية على المسجد الأقصى وتغيير طابعه الإسلامي، تمهيدا لتكريس السيادة الاحتلالية على القدس.

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المصدر: وكالة شهاب
 

٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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