مصادر طبية في غزة: 60 بالمائة من أطفال غزة يعانون من سوء التغذية

وقال مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة بغزة الدكتور "مروان الهمص": إن حالات الإصابة والوفاة بسبب سوء التغذية في ازدياد، مضيفا: إن 53 حالة وفاة في القطاع بسوء التغذية منذ بدء العدوان الصهيوني.

وأضاف الدكتور الهمص: إن الأمراض الجلدية والمعدية تنتشر في القطاع.

وقال: لا مياه نظيفة في القطاع، مضيفا: إن معظم المتبرعين بالدم يعانون فقر الدم.

وتابع قائلا: إن مرضى الكلي والسرطان يموتون بسبب إغلاق القطاع.

وصرح أن آلاف الأطفال والنساء يصطفون أمام التكايا للحصول على غذاء.

وتابع قائلا: إن طفلة ولدت أمس الجمعة، في القطاع دون دماغ بسبب نقص الغذاء.

وأوضح مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة أن الاحتلال الصهيوني يقصف حفلات الزفاف في القطاع.

وقال إننا نحمل المجتمع الدولي مسؤولية حماية المستشفيات.

بدوره، حذر مستشفى الكويت التخصصي في غزة نتيجة لإغلاق المعابر لمدة شهرين، يواجه المرضى نقصا حادا في معظم الأدوية والأغذية الأساسية اللازمة للمرضى.

وأضاف المستشفى: إن قطاع غزة يعاني نقصا حادا في أكثر من 75 بالمائة من الأدوية الأساسية.

وتابع قائلا: إن القدرة على الاستمرار في تقديم الخدمات العلاجية أصبحت على المحك.

وأوضح أن الخدمات الطبية سيتوقف معظمها دون تدخل عاجل وفوري.

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المصدر: الجزيرة