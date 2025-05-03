٠٣‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١٢:٤٥ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85821456
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قيادي في حماس: العدو الاسرائيلي فشل برسم شرق أوسط جديد

٠٣‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١٢:٤٥ م
رمز الخبر: 85821456
قيادي في حماس: العدو الاسرائيلي فشل برسم شرق أوسط جديد

طهران/ 3 ايار/ مايو /ارنا- قال نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي: إن العدو الاسرائيلي فشل برسم شرق أوسط جديد بسبب الصمود الأسطوري الشجاع على الحدود والحفاظ على قوة لبنان باستراتيجية ثلاثية.

وأضاف: قدمنا أعز قياداتنا وعلى رأسها سماحة السيد حسن نصرالله فهم يريدون سحب سلاح المقاومة بدون ثمن وهذا لا يعني أننا نريد سحبه بثمن فهم لا يزالون يخشون سلاح المقاومة ويهددون بالاعمار ربطا بتسليم السلاح وكل ذلك كلام فارغ.

وتابع: نسمع وعودا ولا نرى حبة قمح تدخل الى لبنان أو الى غزة ويقولون سلموا سلاحكم يأتيكم الكرم الدولي، كلها اكاذيب وابتزاز، اما سلاح المقاومة سواء في غزة او في لبنان او غزة ليس باي ثمن وسلاحنا باقٍ لن نتنازل عنه مهما بالغوا او ضغطوا، لان هذا السلاح قوة للبنان وفلسطين لن نسلم وطننا الى مؤامرات مستمرة.

انتهی**1426

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