القوات المسلحة اليمنية تستهدف هدفاً عسكرياً جنوب "يافا" المحتلة

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صدر عنها اليوم السبت: إن القوة الصاروخية استهدفت هدفا عسكريا للعدو الصهيوني جنوبي منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين2".

وأكدت: إن الصاروخ وصل إلى هدفه بنجاح بفضل الله وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي له، مبينة أن العملية تأتي انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه ورفضاً لجريمة الإبادة الجماعية التي يشنها العدو الصهيوني بدعم أمريكي على أبناء غزة.

وأشار البيان إلى أن الأمة ستتحمل تبعات الصمت والخذلان والخضوع، فما يجري في غزة وستمتد تداعياته عاجلاً أو آجلاً إلى بلدان أخرى وسيتمادى العدو أكثر وأكثر بالتوسع فيها والعدوان عليها، لافتاً إلى أن التحرك اليوم لدعم غزة التي تدافع عن الجميع خير من انتظار الخطر حتى يصل إلى كل العواصم.

وجددت القوات المسلحة اليمنية التأكيد على أنها مستمرة في دعمها وإسنادها للشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان على غزة، ورفع الحصار عنها.

انتهی**1426