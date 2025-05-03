اطفال وناشئة ايرانيون يفوزون بـ6 شهادات فخرية في مسابقة دولية للرسم في بلغاريا

واقيمت الدورة الـ26 لمسابقة الرسم البلغارية الدولية" Nova Zagora" في بلغاريا لعام 2024 تحت شعار "الرسم الحر" ، وقد شارك في هذه المسابقة اطفال وناشئة من 33 دولة حول العالم بتقديمهم 3 آلاف و66 عملا فنيا.

واعلن "مركز التنمية الفكرية للأطفال والناشئة" في إيران، عن فوز 6 أطفال وناشئة إيرانيين بشهادات فخرية خلال مشاركتهم في مسابقة الرسم الدولية هذه التي أقيمت في بلغاريا.

وكان قد تم إرسال 15 عملا فنيا (الحد الأقصى لعدد المشاركات) من المراكز الثقافية والفنية الايرانية التابعة لمركز التنمية الفكرية للأطفال والناشئة الى أمانة هذه المسابقة الفنية الدولية.

والحائزون على شهادات فخرية هم: زهراء مظفري 9 سنوات من مركز كنكان في بوشهر جنوب ايران،أمير سام حسني 10 سنوات من مجمع زنجان المركزي،برناز كودرزي 10 سنوات من مجمع كرمانشاه المركزي،بهار نصيرياني 10 سنوات، وبرنيان لولو 11 سنة من مركز بهبهان في محافظة خوزستان،ونور آي مكملي 15 سنة من مركز بندر تركمن في محافظة كلستان.

انتهى**ر.م