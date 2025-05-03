إيران وروسيا تؤكدان على دور الحكمة و العلوم والتكنولوجيا في مجال الحوكمة

وخلال الاجتماع الثنائي في مجلس الشورى الاسلامي الايراني، اعتبر أمين سر المجلس الأعلى للثورة الثقافية الايرانية حجة الاسلام والمسلمين " عبد الحسين خسرو بناه" ومساعد الرئيس الروسي للشؤون العلمية والتكنولوجية "أندريه فورسينكو" أنه من الضروري اتباع نهج استراتيجي يتجاوز مجرد البراغماتية (البراجماتية) في مواجهة التطورات العالمية.

و استذكر أمين سر المجلس الأعلى للثورة الثقافية الايرانية، المواضيع التي أثيرت في اجتماع العام الماضي، بما في ذلك المواضيع الفلسفية وتقرير الأداء والوثائق التي وافق عليها المجلس الأعلى للثورة الثقافية، وركز المناقشة على المفهوم الأساسي والمركزي الا وهو الحكمة، لافتا الى ان هذه الكلمة ليس لها معادل دقيق في اللغات الأخرى، ومن الأفضل استخدام المصطلح نفسه. معتبرا الحكمة بانها مزيج من العقلانية والفضيلة والسعادة.

وفي شرحه لهذه المكونات الثلاثة، اوضح حجة الاسلام خسرو بناه بأن العقلانية تعني اتخاذ القرارات بناء على العقل والمنطق الى جانب ارتباطها بالفضيلة والأخلاق، مضيفا بأن الجمع بين العقلانية والفضيلة، أي العقلانية الموجهة نحو الأخلاق، يؤدي إلى توفير السعادة الإنسانية الحقيقية، التي تشمل الأبعاد المادية والدنيوية والأبعاد الروحية والأخروية.

واشار الى ان المجلس الأعلى للثورة الثقافية يصب جهده على ضمان أن تكون حوكمة العلوم والتكنولوجيا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية حوكمة تعتمد على السلطة والحكمة، مبينا انه وفي هذا السياق، قامت جامعات الدولة بنشاطات هامة في هذا المجال وحققت إنجازات ملموسة، مستعرضا بعض أهم الوثائق الاستراتيجية، بما في ذلك الوثيقة الوطنية للذكاء الاصطناعي.

وتابع حجة الاسلام خسرو بناه :بالإضافة إلى مجالات العلوم والتكنولوجيا، فقد وافق المجلس الأعلى للثورة الثقافية أيضا على وثائق مهمة ومبتكرة في المجالات الثقافية والاجتماعية خلال العام الماضي، ومنها تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي التي تحظى أيضا باهتمام كبير.

هذا واعتبر ان هذا اللقاء يعد استمرارا للمناقشات البناءة السابقة وفرصة لتبادل وجهات النظر وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجال العلوم والتكنولوجيا.

الرؤية الاستراتيجية لروسيا والحاجة إلى تجاوز البراغماتية مع التركيز على القيم

ومن جانبه أعرب مساعد الرئيس الروسي للشؤون العلمية والتكنولوجية عن سروره بالتواجد في إيران، مؤكدا على أهمية مواصلة هذه المشاورات على المستويات العليا، معربا عن أمله في تحقيق نتائج ملموسة في تعزيز الأهداف المشتركة.

الرؤية الاستراتيجية لروسيا والحاجة إلى التوسع البراجماتي. وأكد أندريه فورسينكو، في إشارة إلى المناقشات السابقة، على أهمية المواضيع التي تم طرحها وانتقد النهج البراجماتي في مجال صنع القرار العالمي وركز على القيم.

وفي إشارة إلى المناقشات السابقة، أكد أندريه فورسينكو على أهمية المواضيع التي تم طرحها وانتقد النهج البراغماتي في مجال صنع القرار العالمي.

واضاف انه في بعض الأحيان، قد يؤدي التركيز المفرط على النهج البراجماتي والمصالح قصيرة الأجل، في حين أنه قد يساعد في حل المشاكل الحالية، إلى خلق مخاطر استراتيجية كبيرة للمستقبل. في بعض الحالات، قد يكون اتخاذ قرارات مبدئية قد لا تكون لها فوائد فورية أمراً ضرورياً للحفاظ على المستقبل.

ولفت فورسينكو الى ان روسيا تمتلك ايضا وثيقة استراتيجية خاصة بها لتطوير العلوم والتكنولوجيا، والتي يعدها المجلس الاستشاري العلمي للبلاد ويوافق عليها الرئيس وخلصنا إلى أن هذه الوثيقة بحاجة إلى مراجعة جذرية لأن العالم دخل في وضع جديد.

واوضح بأن المسألة الأساسية اليوم هي ما إذا كان العالم سوف يُدار بواسطة قوة واحدة، أم أن البلدان المختلفة لديها الحق في تحديد مسار التنمية المستقل الخاص بها على أساس قيمها ومبادئها الخاصة. وهذا ليس مجرد نقاش علمي، بل يرتبط بالهوية والفخر الوطني والحق في العيش وفق القواعد الأخلاقية لكل أمة. ويتجلى هذا الرأي في الوثيقة الاستراتيجية الجديدة لروسيا، حيث يتعين دعم سياسات البلاد بقوة بالعلم والتكنولوجيا.

تعزيز آليات التعاون الثنائي والاهتمام بالأبعاد الأخلاقية للتكنولوجيا

وأشار مساعد الرئيس للشؤون العلمية والتقنية إلى التعاون العلمي القائم بين البلدين، وأكد على ضرورة تعزيز التفاعلات بين المؤسسات العلمية المتخذة للسياسات في إيران وروسيا.

كما اعلن عن تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين البلدين برئاسة فيودور فيتولوفسكي، عضو الأكاديمية الروسية للعلوم ورئيس معهد بريماكوف المرموق للاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية، وأعرب عن أمله في أن تؤدي الاجتماعات المقبلة لهذه المجموعة والاجتماعات المخطط لها خلال هذه الرحلة إلى نتائج عملية ومزيد من التعاون.

وضمن اشارته الى الأهمية المتزايدة للأبعاد الأخلاقية للتكنولوجيات الجديدة، بيذن بأن روسيا قد انشأت مؤخرا مجلسا وطنيا للأخلاق بالتعاون مع أكاديمية العلوم بهدف تطوير المعايير الأخلاقية لتطوير وتطبيق التقنيات الجديدة، وخاصة في المجالات الحساسة مثل تكنولوجيا الأعصاب.

واعتبر هذه الخطوة في إطار تأكيد الجانب الإيراني على مفهوم "الحكمة"، كما أشار إلى التقدم المحرز في مجال التعاون التجاري القائم على المعرفة وزيادة تبادل الوفود الاقتصادية والتكنولوجية بين البلدين، ما يشير إلى القدرة العالية على تطوير التعاون الاقتصادي القائم على التكنولوجيا.

انتهى**ر. م