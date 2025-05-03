مساعد رئيس السلطة القضائية يلتقي عددا من مسؤولي القضاء العراقيين

وأفادت "إرنا" بأن "سراج" الذي يزور بغداد حاليا، عقد اليوم السبت لقاءات منفصلة مع "فائق زيدان" رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، و المدعي العام العراقي "نجم عبد الله أحمد"، ووزير العدل "خالد شواني" والقاضي "ليث جبر حمزة"، رئيس هيئة الإشراف القضائي وعضو مجلس القضاء الأعلى في العراق؛ حيث ناقش معهم القضايا القانونية والقضائية التي تهم البلدين.

وأكد مساعد رئيس السلطة القضائية في ايران، خلال لقائه رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، اكد على تطوير وتعزيز التعاون القانوني والقضائي، كما تناول الجانبان متابعة مذكرة التفاهم الموقعة بين طهران وبغداد، والمواجهة الجادة للإرهاب، ومتابعة قضية اغتيال الشهيد الحاج قاسم سليماني ورفاقه، وقضايا الجماعات الإرهابية "المنافقين"، و"داعش"، و"كوملة"، و"باك"، و"خباث"، و"بيجاك"، و"الديمقراطي".

من جانبه، أعرب رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي عن ارتياحه للتعاون القانوني والقضائي الجيد بين البلدين، وأبدى استعداده لحل مشاكل الزوار الإيرانيين.

وفي لقاء آخر، ناقش مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية مع المدعي العام العراقي، عددا من القضايا المشتركة والتعاون القضائي بين البلدين؛ مؤكدا على تسريع الاجراءات بهدف تبادل المدانين واسترداد المجرمين الفارين من العدالة، وخاصة أعضاء الجماعات الإرهابية، وملاحقة المتهمين في قضية زمرة المنافقين، وضحايا انتفاضة شعبان عام 1991.

وأشار المدعي العام العراقي، في لقاءه سراج اليوم، إلى التعاون القضائي الجيد بين البلدين؛ مؤكدا بان إيران والعراق بلدان صديقان وشقيقان، والتعاون القائم بينهما له تاريخ طويل وسيبقى قائما.

وفي سياق متصل، التقى "سراج" بوزير العدل العراقي، معربا عن تقديره لنقل المدانين الإيرانيين إلى الوطن، كما أشار إلى تعاون طهران وبغداد في مجال نقل المدانين والمجرمين، مؤكدا على ضرورة اغتنام الفرص المتاحة من خلال وثائق التعاون القائمة بين البلدين، فيانجاز عمليات نقل المدانين.

من جهته، أكد وزير العدل العراقي، على التعاون البناء والتاريخي بين طهران وبغداد، ووعد بتقديم التعاون في مجال نقل المدانين وغيره من أوجه التعاون الثنائي القانوني والقضائي.

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